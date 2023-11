Rennes - Reims : les compositions sont là

La treizième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Stade Rennais et le Stade de Reims. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 3-4-3 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Christopher Wooh, Jeanuël Belocian et Arthur Theate. Enzo Le Fée et Nemanja Matij constituent le milieu de terrain avec Benjamin Bourigeaud et Adrien Truffert dans les couloirs. Devant, Amine Gouiri et Martin Terrier sont associés à Arnaud Kalimuendo.

De leur côté, les Champenois s’organisent dans un 4-3-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou et Thibault De Smet en défense Le milieu de terrain est composé de Marshall Munetsi, Azor Matusiwa et Teddy Teuma. Junya Ito et Mohamed Daramy épaulent le buteur Mohamed Daramy.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Wooh, Belocian, Theate - Bourigeaud, Le Fée, Matic, Truffert - Gouiri, Kalimuendo, Terrier

Stade de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Teuma, Matusiwa, Munetsi - Ito, Diakité, Daramy