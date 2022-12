OL : plusieurs joueurs lyonnais absents face à Brest

Mercredi soir à 21 heures, l’Olympique Lyonnais va retrouver la Ligue 1. Les Gones vont se déplacer à Brest, eux qui n’ont plus jouer depuis début novembre suite à la trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En conférence de presse, Laurent Blanc a fait un point sur l’état de ses troupes. Et il y aura plusieurs absents mercredi.

La suite après cette publicité

« Vous savez qu’on a perdu Malo Gusto pour un petit moment à mon avis. Il faut être attentif à sa guérison. Il est sous le contrôle du staff médical. Il est forfait pour Brest et Clermont d’ailleurs. Il a un programme à suivre, mais il ne sera pas là à court terme. Tagliafico est devenu champion du monde et j’en profite d’être devant les caméras pour le féliciter. C’est un super garçon qui va nous amener sa motivation et plus avec son nouveau statut. Il va rentrer sûrement le 1er janvier, il se marie le 28. Il a beaucoup de choses à fêter en ce moment. J’espère qu’il va revenir en pleine forme. Champion du monde dans une carrière; ce n’est pas rien. Qu’il revienne vite ! Henrique, on est très attentifs mais ça va être très juste pour le récupérer. Jérôme Boateng est en phase de réathlétisation et j’espère que début janvier il sera opérationnel. Vous pouvez comprendre qu’on a quelques soucis mais c’est la situation qui veut ça. On a un problème derrière mais on va jouer avec une défense. » Le message est passé !

À lire

OL : Maxence Caqueret encense le duo Tolisso-Lacazette