Borussia Mönchengladbach : 2 matches en 7 ans, l’enfer vécu par l’ancien espoir du PSG Mamadou Doucouré

Le mot calvaire serait bien trop faible pour décrire ce que vit Mamadou Doucouré depuis presque 7 ans. Capitaine de l’équipe de France U17 championne d’Europe en 2015, aux côtés de Dayot Upamecano, Odsonne Edouard ou Jonathan Ikoné, le défenseur de 25 ans n’a jamais pu toucher du doigt les rêves d’une carrière de footballeur professionnel. Non pas parce qu’il n’avait pas les aptitudes pour, mais tout simplement parce que sa santé chancelante lui a joué de trop vilains tours.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste, le joueur formé au PSG avait fait le choix de rejoindre le Borussia Mönchengladbach en 2016. Si Nasser al-Khelaïfi avait pris le dossier en main pour tenter de convaincre son joueur de rester, au point de lui proposer une prime à la signature à hauteur d’un million d’euro, le joueur était resté fidèle à son idée de départ : rejoindre l’Allemagne. Mais là-bas, Doucouré a dû avancer contre vents et marées, et surtout, prendre son mal en patience avant d’effectuer ses débuts avec l’équipe professionnelle.

Prolongé par son club malgré 139 matches manqués en 4 ans

En mai de 2020, après avoir manqué 139 rencontres en raison d’innombrables pépins physiques, dont une grave blessure à la cuisse l’éloignant des terrains près de 2 ans, Marco Rose lui avait finalement offert ses premières minutes face à l’Union Berlin. «Nous nous réjouissons vraiment pour lui, c’est incroyable qu’il ait pu enfin faire ses débuts sous notre maillot, il l’a mérité. J’espère que cela va lui donner un élan et de la force pour les prochaines semaines, le plus important maintenant, c’est qu’il reste en bonne santé», avait déclaré l’actuel entraîneur de Leipzig après la victoire de ses joueurs.

Autre preuve de la confiance manifestée par Gladbach à l’endroit de son joueur : sa prolongation de contrat signée en février 2020, alors que Doucouré n’avait jusqu’ici jamais disputé la moindre minute en quatre ans. Mais à son corps défendant, le joueur s’est de nouveau noyé dans ses tracas quelques mois plus tard. Après s’être vu offert une minute de jeu face à l’Union Berlin puis Wolfsburg, le natif de Dakar a entamé la saison suivante blessé, encore. Mais c’est certainement cette rupture du tendon d’Achille décelée en avril 2021 qui aura sonné comme le véritable coup de massue. Après une nouvelle absence de 238 jours, difficile de regagner les terrains rasséréné. Et Doucouré a alors enchaîné COVID, problèmes musculaires, déchirure, et problèmes de genou…

Il vient de rechuter

Cette saison, quatre ans après avoir effectué ses débuts avec les Poulains en Bundesliga, il espérait forcément retrouver des sensations. S’il n’a pas disputé la moindre rencontre entre le mois d’août et le mois de janvier, il a su faire preuve d’une obstination à fer forgé pour revenir, mais forcément, avec toujours cette petite peur inconsciente de rechuter. Le 10 février, il a ainsi disputé ses premières minutes de la saison en Regionalliga West, le quatrième ordre des divisions allemandes.

Entré en jeu avec la réserve de Mönchengladbach face à celle de Schalke 04, l’ancien Parisien a ainsi pu prendre part aux 25 dernières minutes de la rencontre. Mais comme l’a révélé BILD, le joueur a finalement dû manquer à l’appel lors de la séance d’entraînement du lendemain. La raison ? Une nouvelle rechute en raison de douleurs musculaires, qui devrait encore l’éloigner plusieurs semaines. Si le joueur a toujours souhaité revenir sur les terrains, ce ne sera désormais plus avec le club allemand, qui ne le prolongera pas à la fin de son contrat au mois de juin. De la force, Mamadou Doucouré en aura besoin pour retrouver un club. En espérant que le beau temps arrive enfin pour lui, car il le mérite.