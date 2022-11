AS Roma : Cristian Volpato, le phénomène australo-italien qui agite la ville éternelle !

La suite après cette publicité

Arrivé à l'hiver 2020 du côté de l'AS Roma en provenance des Western Sydney Wanderers, Cristian Volpato s'est bien adapté à l'Italie. Progressant de manière linéaire depuis un peu moins de trois ans, celui qui partage les nationalités italiennes et australiennes a su convaincre José Mourinho de tout doucement le lancer au point de se frayer une place de plus en plus récurrente en équipe première. Il est en outre le protégé de la légende vivante du club romain Francesco Totti qui est son agent. Difficile de faire mieux comme conseiller quand on est un joueur des Giallorossi. Milieu offensif capable d'évoluer aussi en tant qu'ailier, il n'a pas eu pourtant un parcours si évident avant de rejoindre les Giallorossi avec notamment le divorce de ses parents qui est intervenu durant ses jeunes années.

Directeur et entraîneur de l'Australasian Soccer Academy où il a eu sous ses ordres Cristian Volpato, Tony Basha avait expliqué cela pour Gianluca di Marzio : «le travail sur le terrain et sa croissance, en tant que joueur et en tant que personne, allaient de pair. Un garçon qui vit le divorce de ses parents ne traverse jamais une période facile. C'était essentiel d'être proche de lui et de le former aussi du point de vue mental. C'est essentiel pour un jeune joueur. Des conseils ? En plus de ceux sur le plan technique, je lui ai toujours dit de ne jamais perdre les valeurs qu'il a. Il a une famille qui le soutient toujours, il peut devenir un joueur de niveau et est extrêmement déterminé. Même lorsqu'il était ici, il regardait toujours les matchs de la ligue italienne. Il a toujours eu la Serie A comme objectif et la volonté de jouer pour un club européen. Et maintenant, il a réussi.»

L'éclosion en 2022

Car oui le passage de l'Australie à l'Italie l'a amené à vite évoluer au sein de l'AS Roma. Débutant pour la première fois contre l'Inter Milan avec une minute disputée le 4 décembre 2021, c'est lors de sa deuxième apparition qu'il a crevé l'écran. Entrant pour une demi-heure contre l'Hellas Vérone d'Igor Tudor, il a sonné la révolte quand son équipe perdait 2-0 afin d'arracher un match nul 2-2. Alors âgé d'à peine 17 ans, il est devenu le plus jeune buteur de la saison 2021/2022 en Serie A, preuve supplémentaire de son évolution rapide. Après la rencontre, il laissait parler ses émotions : «je suis rentré pour essayer de changer le match, car mes caractéristiques m'amènent à provoquer l'adversaire et à essayer d'inventer quelque chose. Je suis content d'avoir marqué, mais je suis désolé pour le match nul . Le coach m'a dit de jouer simple, c'est une chance d'être entraîné par une personne comme lui qui arrive toujours à vous donner les bons conseils.»

«Cette année l'objectif principal était de faire mes débuts, il m'a fallu quelques minutes pour tomber amoureux de cette équipe et aujourd'hui encore j'ai ressenti des sensations très fortes» poursuivait-il au micro de la Sky. Disputant une autre rencontre contre Venise en fin de saison (7 minutes disputées), il a en parallèle était précieux avec la Primaversa en disputant 30 rencontres pour 11 buts et 5 passes décisives permettant à l'AS Roma de terminer vice-champion U19 (défaite 2-1 après prolongations en finale contre l'Inter Milan). De bon augure pour la saison 2022/2023 où davantage de protagonisme lui était promis. Demi-finaliste de l'Euro U19 cet été avec l'Italie (défaite 2-1) contre l'Angleterre où il a marqué 2 buts en 4 matches durant la compétition, il s'est vu intégrer de manière plus récurrente au sein de l'équipe A de l'AS Roma.

Une prolongation jusqu'en 2026

Malgré 2 apparitions avec la Primavera (1 but), il est rentré au fil des semaines dans le groupe de José Mourinho. L'AS Roma a préféré ne pas prendre de risque et l'a prolongé rapidement en septembre dernier jusqu'au 30 juin 2026 afin de le blinder. «Cristian est un garçon très talentueux, qui a tout pour devenir un joueur important pour la Roma. Avec ce renouvellement de contrat, il a montré qu'il croyait en notre projet technique et nous sommes convaincus que sa croissance peut se poursuivre de la meilleure façon possible» a notamment expliqué le directeur sportif Tiago Pinto.

«Je suis très heureux. Signer pour la Roma est quelque chose d'important et j'ai hâte de vivre mon avenir ici à Rome , de continuer à grandir et à travailler dur. Quand je suis arrivé ici, j'étais un gamin qui venait d'Australie. La Roma m'a aidé à m'installer très facilement, à grandir et à être prêt pour l'équipe première. Matic pour moi est comme un frère aîné qui essaie de donner des conseils sur et en dehors du terrain et cela m'aide beaucoup» avait d'ailleurs expliqué le principal intéressé il y a un peu plus d'un mois. Disputant trois rencontres d'Europa League où il a pu faire étal de son talent, il a depuis disputé ses premières minutes de la saison en Serie A et il s'y est vite distingué.

La confirmation et l'appel du pied de l'Australie

Le gaucher a pu enfin entrer en jeu lors de la 12e journée contre l'Hellas Vérone. Alors que le score était de 1-1, il a mis un carnage dans la défense adverse en marquant un joli but (88e) puis en délivrant une offrande pour Stephan El Shaarawy (90e +2). Une entrée canon et déterminante pour une victoire 3-1 qui a été saluée par José Mourinho : «c'est déjà un joueur avec un potentiel en équipe première. Il est jeune, il a beaucoup à apprendre tous les jours, mais il est déjà au niveau de l'équipe première. Je savais qu'il avait le potentiel pour changer le match.» En effervescence, Cristian Volpato a encore pu s'exprimer contre la Lazio malgré la défaite 1-0. Rentrant doucement dans le moule collectif et dans la dynamique de l'AS Roma cette saison, Cristian Volpato aurait pu vivre d'autres moments fous puisque l'Australie l'a approché en vue de sa liste pour la Coupe du monde 2022.

Poliment, il a refusé l'approche de l'actuel sélectionneur des Socceroos Graham Arnold comme l'a expliqué ce dernier : «jusqu'à 11 heures hier soir, j'ai essayé de convaincre Volpato d'être dans l'équipe, ce n'était pas ma décision. J'ai parlé à Cristian trois fois. Et je lui avais parlé d'autres fois avant cela. Hier, je lui ai dit qu'il faisait partie des 26 convoqués pour la Coupe du monde. Il m'a dit qu'il voulait y réfléchir et parler à des gens proches de lui pour essayer de comprendre ce qui était le mieux pour sa carrière. Il a ensuite décidé de décliner mon offre de jouer pour l'Australie au Qatar. C'était sa décision, maintenant je préfère me concentrer sur les gars que nous avons et les jeunes qui vont arriver. Cristian ne voulait pas prendre une décision aussi importante à ce moment de sa carrière et c'est très bien.» Un rendez-vous manqué même si les occasions d'affirmer son talent devraient être nombreuses pour Cristian Volpato au sein de la ville éternelle.