Jimmy Cabot sort du silence sur la polémique RN

Jimmy Cabot est dans la tourmente. Le joueur du RC Lens a liké un post de Jordan Bardella sur les réseaux sociaux, provoquant la colère de ses fans. Interrogé à ce sujet par Mediapart, l’ailier de 30 ans a préféré botter en toucher. Mais face à l’ampleur de la polémique, Cabot a publié un communiqué sur X pour s’expliquer.

Il a justifié son like parce qu’il a trouvé «amusante sa réponse à Squeezie.» Il explique aussi qu’il est «formellement contre les idées du RN». Il regrette le like, en admettant que ça ne lui a pas «effleuré l’esprit» que son like pouvait «être assimilé à un soutien».