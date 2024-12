Manchester City - Manchester United : les compositions du derby

Ce dimanche, la 16e journée de Premier League offre un joli derby entre Manchester City et Manchester United. À domicile, les Sky Blues s’organisent dans un 3-2-4-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyle Walker, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Ilkay Gündogan se retrouve dans l’entrejeu avec Bernardo Silva. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Phil Foden et Matheus Nunes accompagnent Erling Haaland en attaque.

De leur côté, les Red Devils s’articulent dans un 3-4-2-1 avec André Onana dans les cages derrière Matthijs de Ligt, Harry Maguire et Lisandro Martinez. Le double pivot est assuré par Bruno Fernandez et Manuel Ugarte tandis que Noussair Mazraoui et Diogo Dalot assurent les rôles de pistons. Devant, Rasmus Højlund prend la pointe de l’attaque avec Amad Diallo et Mason Mount en soutien.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Gvardiol - Gündogan, Bernardo - Doku, De Bruyne, Foden, Nunes - Haaland

Manchester United : Onana - De Ligt, Maguire, Martinez - Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot - Amad, Mount - Hojlund