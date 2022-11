Liverpool - Southampton : les compositions officielles

Liverpool accueille Southampton à Anfield dans le cadre de la 16e journée de Premier League, dernier match pour les deux équipes avant le début de la Coupe du monde. Les Reds restent sur une victoire 2-1 le weekend dernier face à Tottenham et occupent la 8e place du classement. En face, les Saints n’ont plus gagné en Premier League depuis le 19 octobre et pointent à la 18e place. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Jürgen Klopp organise son équipe en 4-3-3 avec le trio Salah-Firmino-Nuñez en attaque. Pour sa première sur le banc de Southampton en championnat, Nathan Jones aligne un onze de départ en 4-2-3-1 avec Adams en meneur de jeu derrière Adam Armstrong. Le Français Romain Perraud est titulaire au poste de latéral gauche.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk (c), Robertson – Elliott, Fabinho, Thiago – Salah, Firmino, Nuñez

Southampton : Bazunu – Perraud, Salisu, Bella-Kotchap, Caleta-Car - Lavia, Ward-Prowse (c) - S.Armstrong, Adams, Elyounoussi - A.Armstrong