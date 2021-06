EdF : la réaction à chaud d'Adrien Rabiot

L'équipe de France de Didier Deschamps entamait enfin sa compétition ce mardi soir, à Munich, contre l'Allemagne. Un gros morceau d'entrée donc. Mais nos Bleus ont été absolument incroyables et se sont imposés sur le score d'un but à zéro grâce à une réalisation de Mats Hummels en première période. Très bon ce soir, Adrien Rabiot a donné son sentiment juste après la rencontre.

La suite après cette publicité

« C'est important de rentrer avec une victoire, on savait qu'on allait souffrir, c'est une des équipes qui jouent le mieux, on était prêt à ça; ce ne sera pas toujours comme ça. On a su se battre et marquer quand il le fait. C'est un moment important, dans la continuité de ce que j'ai fait en équipe de France, je suis content de ma prestation, mais dans l'ensemble du groupe sur le terrain et ceux qui nous ont encouragés. On était tous unis avant ce match, c'est la victoire de tout un groupe, on a montré un super état d'esprit. Il faut continuer comme ça, il y aura des matches plus simples, mais il fallait rentrer comme cela dans la compétition », a lâché le Juventino au micro de beIN Sports.