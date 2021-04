Harry Kane a choisi sa priorité pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

La fin de saison se rapproche à grands pas et avec elle s'accompagne l'incertitude autour de Tottenham. En ballottage défavorable pour terminer dans le top 4 de Premier League, le club de Londres risque de manquer la prochaine Ligue des Champions. Voilà qui fait tache deux ans après avoir atteint la finale et qui jette une pierre dans le jardin d'un José Mourinho toujours plus discuté.

L'avenir du Portugais s'écrit en pointillés, tout comme celui de son attaquant vedette. Du haut de ses 217 buts en 328 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs, Harry Kane mène son équipe depuis de nombreuses saisons maintenant mais à 27 ans, le temps semble venu pour lui d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.

Kane a d'autres plans en tête que le PSG

Cet été d'ailleurs, il le verrait bien en Angleterre. C'est son souhait d'après les informations de The Independent et ça tombe bien pour lui puisque les deux clubs de Manchester sont très intéressés. Manchester City va perdre Agüero, même si Pep Guaridola a affirmé que son club ne dépenserait pas de sommes folles pour recruter un nouvel attaquant, et MU s'apprête à ne pas renouveler Edinson Cavani.

Il faudra en revanche mettre un prix démentiel pour convaincre Tottenham de bien vouloir vendre son meilleur joueur, à qui il reste trois ans de contrat. On parle tout de même de 140 M€. La priorité de Kane reste l'Angleterre mais il ne dirait pas non à un ténor européen, écrit le média anglais. Ça ne devrait pas être le PSG. Malgré l'appel de Pochettino, l'Anglais n'a pas envie de rejoindre la France et sa Ligue 1. Une piste s'éloigne en cas de départ de Kylian Mbappé.