PSG : Mauricio Pochettino rêve d'Harry Kane

Quand un entraîneur débarque dans un nouveau club, il amène bien souvent son staff technique avec lui. Mais il aime aussi régénérer l'effectif de son club en faisant des transferts. Cet hiver, Mauricio Pochettino, tout juste arrivé au Paris Saint-Germain, n'a pas vraiment eu le temps de s'occuper de cela. De toute façon, le club de la capitale, lui, n'avait pas franchement les moyens de recruter de gros joueurs, capables d'apporter une réelle plus-value.

Pourtant, le technicien argentin a bien essayé de rapatrier un joueur qu'il connaît bien : Dele Alli. Pendant un moment, on a cru que le prêt allait pouvoir se faire, mais c'était sans compter sur Daniel Levy, le grand patron de Tottenham, qui a décidé de rétropédaler tout en ayant soufflé le chaud et le froid tout au long du mois de janvier. Mais ce n'est pas le seul ex-joueur qu'il a eu sous ordres dans l'écurie londonienne que Mauricio Pochettino rêve de voir sous la tunique parisienne.

Ils continuent d'échanger

En effet, ce dimanche matin, nous apprenons via le Mirror et The Express, que l'Argentin aurait fait d'Harry Kane, l'attaquant de 27 ans, sa priorité à l'avenir. Enfin, cela serait vrai dans la mesure où Kylian Mbappé ou Neymar, tous deux en fin de contrat en juin 2022, devaient quitter le club cet été. Le tabloïd explique par ailleurs que Pochettino n'aurait aucune garantie de ses dirigeants concernant les deux joueurs, le prix du Français aurait même filtré (200 M€).

Sauf qu'un Kane, ce n'est pas gratuit. Les pensionnaires du Hotspur Stadium ont aussi mis un prix sur leur vedette : 173 millions d'euros. Une rondelette somme qui ne sera possible d'être réunie uniquement si l'un des deux cracks de devant était amené à faire ses valises. Les deux hommes échangeraient encore beaucoup et il semble qu'ils aient eu une relation assez privilégiée en Angleterre. De là à voir débarquer l'international anglais en Ligue 1...