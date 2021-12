Rennes - Lorient : les compositions officielles

Le week-end de Coupe de France se poursuit, ce samedi. Après les matches de l'après-midi, place au Derby de la Bretagne entre le Stade Rennais et Lorient, pour une place en 1/16e de finale de la Coupe de France. Et pour ce match à élimination directe, Bruno Génésio a opté pour un 4-3-3 avec la présence de Salin dans les buts.

La suite après cette publicité

Tait, Martin et Majer occuperont le milieu de terrain et Laborde a été aligné en pointe, à côté de Bourigeaud et Terrier. De son côté, Christophe Pélissier a opté pour un 4-4-2 avec un milieu de terrain Diarra, Le Fée, Monconduit et Boisgard. Devant, Laurienté et Grbic occuperont la pointe de l'attaque.

La rencontre sera à suivre en direct sur notre site

Les compositions d'équipes

- Rennes : Salin - Traoré, Omari, Badé, Truffert - Tait, Majer, Martin - Bourigeaud, Laborde, Terrier

- Lorient : Dreyer - Mendes, Jenz, Petrot, Hergault - Diarra, Le Fée, Monconduit, Boisgard - Laurienté, Grbic