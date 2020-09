Le FC Barcelone attaquera Lionel Messi et son futur club

La suite après cette publicité

«Difficile que Lionel reste à Barcelone». À son arrivée à Barcelone, Jorge Messi, le père de Lionel, a évoqué en ces termes l'avenir de son bambin, alors que se profile dans quelques heures une réunion avec le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu. De quoi donner le ton et confirmer que la Pulga souhaite bel et bien claquer la porte.

Mais de son côté, le patron du club catalan n'entend pas non plus changer d'avis. La radio espagnole Cadena SER connaît sa position et l'a révélée il y a quelques instants. Le Barça portera plainte contre son n° 10 et son futur club si la FIFA l'autorise à s'enregistrer avec une autre écurie cet été.

Le Barça campe sur ses positions

L'homme fort de la formation culé considère que la loi du travail en Espagne est très claire et de son côté dans cette affaire. Il pense d'ailleurs qu'aucun club n'osera concrètement creuser cette piste, sachant qu'il s'expose à une plainte avec le montant de la clause libératoire, à savoir 700 M€, réclamé en dommages et intérêts.

La ligne des Blaugranas est donc claire : ils ne feront aucun cadeau à leur star. Les deux parties semblent donc inflexibles et irréconciliables. Le rendez-vous au sommet de ce mercredi permettra-t-il de dénouer cet épineux dossier ? Le feuilleton est bel et bien parti pour durer jusqu'à la fin du mercato.