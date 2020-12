Le RB Leipzig met la main sur Dominik Szoboszlai !

La suite après cette publicité

Il suffit de quelques mois et de performances de haut niveau pour se faire un nom dans le monde du football, et c'est ce qu'a récemment fait Dominik Szoboszlai. Arrivé au FC Salzbourg en janvier 2018, le milieu gauche hongrois a rapidement impressionné. Auteur de 12 buts et 18 passes décisives la saison passée en 40 apparitions, le joueur de 20 ans n'a pas levé le pied cette saison.

Avec la formation autrichienne de la filiale Red Bull, l'international hongrois (12 capes, 3 réalisations) fait fort en cette première partie de saison avec 9 buts et 10 caviars en 21 matches disputés toutes compétitions confondues, donc 6 en Ligue des Champions. Sans oublier son but décisif en sélection contre l'Islande le 12 novembre qui a permis à la Hongrie d'obtenir son billet pour l'Euro. Résultat, les plus grosses écuries européennes se sont intéressées à lui, comme Arsenal, l'AC Milan, le PSG ou encore le Real Madrid. Mais c'est un autre cador qui a décroché le gros lot.

Une trajectoire à la Erling Braut Haaland ?

Egalement intéressé par la pépite hongroise, le RB Leipzig s'est rapidement manifesté pour récupérer le principal concerné et ainsi le conserver dans le groupe Red Bull, qui détient les deux clubs. La semaine passée, Sky Germany affirmait que Dominik Szoboszlai avait décidé de rejoindre le club de Bundesliga, avant d'expliquer ce jeudi que le joueur allait passer sa visite médicale et que le transfert allait coûter 20 millions d'euros au RB Leipzig.

Justement, l'actuel troisième du championnat d'Allemagne a publié une vidéo pour officialiser la signature de Dominik Szoboszlai, tandis que le FC Salzbourg a lui communiqué sur le sujet : «Dominik Szoboszlai rejoint la Bundesliga allemande et signe un contrat avec le RB Leipzig jusqu'à l'été 2025.» Il ne reste donc plus qu'à enchaîner et performer en Allemagne, là où son ancien coéquipier à Salzbourg Erling Braut Haaland a mis tout le monde à ses pieds avec le Borussia Dortmund.

Dominik Szoboszlai 🤝 RB Leipzig pic.twitter.com/qqU4MMqVjN — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020