Dominik Szoboszlai va rejoindre le RB Leipzig

« Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien, » avait déclaré l'agent du milieu hongrois de 20 ans le 17 novembre dernier, ouvrant la porte à toutes les spéculations. Alors que l'on apprenait il y a quelques jours que Zinedine Zidane aurait contacté directement le joueur pour tenter de le convaincre de rejoindre le Real Madrid cet hiver, Arsenal, l'AC Milan, le Bayern, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig étaient également sur les rangs.

Mais aujourd'hui la presse allemande annonce que Dominik Szoboszlai a fait son choix ! Selon Sky, le milieu du RB Salzbourg a décidé, au terme de l'ultime journée de la phase de poules de la Ligue des champions (défait 2-0 dans son stade, Salzbourg a été éliminé de la course aux 8es par l'Atlético), de déménager à Leipzig en janvier. Selon le média, seuls la signature et les derniers détails doivent être finalisés. Mais toutes les parties ont convenu du transfert. Le directeur sportif de Salzbourg, Christoph Freund, était à Leipzig cette semaine pour négocier l'accord et les deux clubs estampillés Red Bull veulent annoncer officiellement le transfert avant Noël. La fin d'un feuilleton qui ne se sera pas éternisé.

Une clause libératoire cadeau

Pour s'attacher les services du joueur formé à Videoton et qui avait rejoint les U18 de Salzbourg en mars 2017, le RB Leipzig devra s'acquitter d'une modique somme : 25 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. C'est semble-t-il un choix logique que celui fait par Dominik Szoboszlai. La continuité et l'assurance de progresser sous les ordres de Julian Nagelsmann. Si Salzbourg a été reversé en Ligue Europa, Leipzig s'est lui qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Les clubs pouvant inscrire jusqu'à trois nouveaux joueurs pour disputer la phase à élimination directe, Szoboszlai serait donc éligible pour poursuivre cette campagne européenne avec le club allemand. Tout bénef pour tout le monde.

International à 12 reprises avec la Hongrie (3 buts) à seulement 20 ans, Dominik Szoboszlai a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives en 19 matches disputés cette saison. Il sera sans aucun doute l'un des atouts majeurs de Leipzig lors de la deuxième partie de saison. Et après, bien sûr. Un transfert qui confirme les relations préférentielles entre le RB Leipzig et le RB Salzbourg. Depuis leur création, les deux équipes du groupe Red Bull ont très souvent procédé à des transferts entre écuries. En attestent les départs de Dayot Upamecano, Naby Keïta, Amadou Haïdara, Konrad Laimer ou encore plus récemment de Hwang Hee-Chan, du club autrichien vers le club allemand, considéré comme son grand frère. Nul doute que Leipzig fait encore une bonne affaire.