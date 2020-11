RB Leipzig, Real Madrid, AC Milan, PSG : l'agent de Dominik Szoboszlai annonce un départ à venir

La suite après cette publicité

La semaine dernière, nous vous reparlions du phénomène hongrois Dominik Szoboszlai (20 ans). Buteur décisif avec la Hongrie face à l’Islande, le joueur de Salzbourg envoyait les siens à l’Euro. Une semaine plus tard, il peut aider sa sélection à décrocher son billet pour la Ligue A de la Ligue des Nations en cas de victoire demain face à la Turquie. Une rencontre qui pourrait bien à nouveau faire parler.

Car depuis plusieurs semaines, Szoboszlai ne cesse de voir la liste de ses courtisans s’allonger. Annoncé dans le viseur du RB Leipzig, avantagé par la filiation avec Salzbourg, le milieu de terrain hongrois serait également dans les petits papiers du Real Madrid, de l’AC Milan et même du Paris Saint-Germain. Donné partant pour Leipzig contre 25 M€, le natif de Budapest a-t-il déjà un avenir tout tracé du côté de l’Est de l’Allemagne ?

Dominik Szoboszlai ne fera pas de vieux os à Salzbourg

Son agent, Esterházy Mátyás, a fait le point. « Aujourd’hui, on peut observer que, dès qu’il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cependant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin », a-t-il déclaré au média hongrois DIGI Sport, avant de confirmer que son protégé pliera bien bagage d’ici la fin de la saison.

« Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien ». Reste maintenant à savoir pour aller où.