L'AC Milan n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Dominik Szoboszlai

Très bon depuis juin dernier et la reprise du football, Dominik Szoboszlai (20 ans) est la nouvelle tête d'affiche du Red Bull Salzbourg. Sur ce début de saison, il ne faiblit pas et compte déjà 5 buts et 9 passes décisives en 13 rencontres. Un impact clair, net et précis qui plaît particulièrement aux grosses écuries européennes. Ainsi, le RB Leipzig entend l'attirer tout comme le Real Madrid.

Mais une troisième équipe est très attirée par le joueur hongrois selon la Gazzetta dello Sport. Proche d'un accord en novembre 2019 et en avril dernier pour le joueur, l'AC Milan espère cette fois conclure le dossier. Le club lombard qui n'arrive pas à trouver un accord pour prolonger son milieu offensif turc Hakan Çalhanoglu (26 ans) pourrait ainsi compenser un potentiel départ. Pour cela, il faudra s'aligner sur la clause du joueur qui est de 25 millions d'euros.