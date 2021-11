FC Barcelone : sacré dilemme en vue pour Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Tempête sous un crâne. Samuel Umtiti (27 ans) doit sûrement se demander ce qu'il doit faire lors du prochain mercato d'hiver. Selon certaines sources, le FC Barcelone a demandé à ses représentants de lui trouver une porte de sortie en janvier, en prêt ou autre. Avec quelques prises de renseignements ici et là. Pour autant, le premier discours de Xavi au sein du vestiaire blaugrana l'a rassuré.

Le nouvel entraîneur de l'écurie catalane a laissé entendre à tous les joueurs que tout le monde repartait de zéro à ses yeux, même lui. Le plus performant et le plus en forme jouera, en somme. Des mots qui ont donné du baume au cœur au défenseur international tricolore (31 sélections, 4 réalisations), explique Mundo Deportivo ce mercredi. Oui mais voilà, malgré tout, la concurrence est rude et le champion du monde 2018, qui n'a joué ni en Liga ni en Ligue des Champions depuis le début de la saison, le sait.

Benfica, un projet intéressant

C'est dans ce contexte qu'une offre devrait tout prochainement arriver pour lui. As assure en effet que Benfica, privé pour plusieurs mois de son axial international auriverde (2 capes) Lucas Verissimo (26 ans), gravement touché au genou le week-end dernier, souhaite demander au Barça le prêt de l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2023. Un retour de flamme puisque les Lisboètes avaient déjà pris la température auprès des pensionnaires du Camp Nou l'été passé.

Cette fois, le natif de Yaoundé a pu jauger le challenge qui s'offre à lui. Benfica est à la lutte pour le titre au Portugal (3e à un point des co-leaders, le FC Porto et le Sporting CP) et joue sa qualification en 8e de finale de C1... face au Barça dans deux semaines, en Catalogne (5e journée). Un rendez-vous dont les Lusitaniens, qui lui offriraient a priori une place de titulaire dans une défense à trois, comptent bien profiter pour obtenir l'accord définitif du club. Qu'en dira Samuel Umtiti ? La balle est sans doute dans son camp.