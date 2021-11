FC Barcelone : ça commence sérieusement à bouger pour Samuel Umtiti !

La suite après cette publicité

Dans une passe compliquée au FC Barcelone, le défenseur central français Samuel Umtiti n'a toujours pas disputé de minute sous le maillot blaugrana cette saison, n'étant que cinquième dans la hiérarchie de Ronald Koeman avant son départ, derrière Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo et son compatriote Clément Lenglet. L'arrivée annoncée de Xavi sur le banc blaugrana n'est pas forcément de nature à rassurer le champion du monde 2018, explique Sport dans son édition du jour, puisque son sort ne devrait pas évoluer.

Le quotidien sportif espagnol assure en effet qu'une réunion est prochainement prévue entre la direction catalane, le central français et ses représentants pour lui demander à nouveau de partir en janvier. Désireux de rester et de forcer sa chance au Barça, comme il l'expliquait encore il y a quelques jours, le champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en juin 2023, pourrait finalement se montrer plus coopératif cette fois, afin d'éviter de passer un deuxième exercice de suite presque blanc...

Déjà des offres sur la table !

Le timing est plutôt bon, puisque, toujours selon Sport, les premières offres commencent à tomber sur le marché. Il s'agit de propositions de prêts, précise la publication, indiquant que les clubs à se manifester ne sont pas forcément de tout premier plan mais permettraient évidemment à l'axial de retrouver du temps de jeu et de se relancer après plusieurs mois sans jouer.

Aucun nom n'est avancé mais trois marchés sont évoqués avec insistance pour l'avenir du natif de Yaoundé : la Ligue 1, la Premier League et la Süper Lig. L'international tricolore aux 31 sélections (4 buts) sait donc à quoi s'en tenir. Reste à savoir si Samuel Umtiti se laissera cette fois convaincre et dans quelles conditions le Barça négociera son départ. À peine refermé, le feuilleton s'ouvre à nouveau...