Les touchantes confessions de Samuel Umtiti sur son calvaire au FC Barcelone

Arrivé au FC Barcelone en 2016 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti (27 ans) s’était immédiatement imposé comme l’un des patrons de la défense blaugrana, aux côtés de Gerard Piqué. Puis, il y a eu cette blessure au genou en 2018 qui a tout changé. Sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018, Umtiti a serré les dents en Russie avant de revenir en Catalogne. Et c’est à partir de ce moment que tout a changé pour lui. Obligé de soigner cette blessure, le Français n’a jamais récupéré son statut de titulaire. C’est tout simple : depuis la saison 2018/2019, l’ancien Gone n’a joué que 40 matches de Liga en trois ans. Maintes fois annoncé sur le départ, souvent critiqué, Samuel Umtiti a décidé d’accorder une longue interview à Mundo Deportivo pour s’expliquer.

« Je me sens bien physiquement. Je supporte les entraînements et j’ai très envie de jouer. J’attends le moment pour pouvoir le faire. Mais au niveau physique, je vais bien. » En revanche, sur le plan psychologique, le champion du monde 2018 en bave un peu plus. « C’est un peu dur, mais bon… J’ai vécu des moments difficiles à cause de ma blessure (au genou, ndlr). Mais maintenant que je vais bien, j’aimerais jouer comme tous les autres joueurs de l’équipe. Mais pour le moment, je dois continuer à m’entraîner. Il y a un entraîneur qui prend des décisions et je dois les accepter. Si je ne joue pas, je dois m’entraîner plus que les autres et prouver que j’ai le niveau pour jouer. »

Relégué au dernier rang dans la hiérarchie des six défenseurs centraux du Barça, Umtiti avait pourtant l’occasion d’aller voir ailleurs l’été dernier. Son club l’a même bien poussé à plier bagage, mais le Français est resté. S’il a confié que Ronald Koeman lui avait notifié que sa situation allait « être compliquée », l’ancien Lyonnais explique pourquoi il n’a pas voulu bouger. « Je ne me vois pas jouer dans un autre club, non. Impossible. C’est très clair pour moi. Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici. [...] Personne ne sait ce que j’ai fait, ce que je fais. Les doubles sessions d’entraînement... je suis un travailleur. Le football, c’est ma vie, le Barça c’est ma vie. »

Umtiti a été au fond du trou

Sifflé par une partie du public blaugrana (qui lui reproche surtout de s’accrocher à son juteux contrat courant jusqu’en 2023) à l’occasion du trophée Joan Gamper disputé l’été dernier, Umtiti a été très touché. « Sincèrement, oui, beaucoup. Je pensais que ça ne pourrait jamais se produire dans ce club que j’aime. Je fais tout pour être bien. Je travaille dur, mais les gens ne le savent pas. » Même s’il a été blessé, Umtiti l’a de nouveau confirmé : pas question pour lui d’abandonner et d’envisager un départ en janvier prochain. « C’est très clair dans ma tête. Le plus important, c’est de jouer ici parce que c’est mon club et j’aime ce club. Je veux triompher ici, gagner avec mes coéquipiers. Je me vois ici. J’attends de jouer. Il y a eu plusieurs clubs (intéressés), mais tout le monde sait que j’aime ce club. Je ne me voyais pas ailleurs. » Bien décidé à prouver sa valeur, le défenseur français a néanmoins accepté d’évoquer les sujets qui l’ont plus profondément marqué. À commencer par sa blessure au genou en 2018.

« Je suis allé voir trois ou quatre médecins qui m’ont dit que je ne devais pas me faire opérer parce qu’il y avait un risque très important. Il y avait une décision à prendre et c’est ce que j’ai fait. Ma carrière était en jeu. J’ai fait un traitement et rien de plus. Ç’a été dur parce que des choses se sont produites ensuite. [...] Il y a des choses qui ont été bien faites et d’autres moins. C’est pour ça que j’ai perdu deux ou trois ans. C’est du passé, c’est un sujet très difficile pour moi parce que j’ai beaucoup souffert. » Au point d’avoir été au fond du trou. « Oui, au début. Pendant un an ou deux. Ç’a été très dur de vivre ça. Il y a eu tant de mensonges aussi. Personne ne savait ce qu’il se passait. Et comme je ne parle pas, les gens parlaient donc ç’a été très dur pour moi et ma famille. Les mensonges m’ont fait du mal. On disait que je ne voulais pas écouter le club. Non, la décision a été prise ensemble. » Au moins, les choses sont claires désormais.