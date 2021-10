JT Foot Mercato : la descente aux enfers de Samuel Umtiti au Barça

La suite après cette publicité

La présence de Ronnie au Parc des Princes ne fait pas l'unanimité

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, c'est le guerre totale. Elle s'est encore un peu plus intensifiée cet été avec le départ de LA légende du Barça Lionel Messi dans la capitale française. Mais cette fois-ci, il n'est pas question d'un joueur pour lequel les deux ennemis vont se battre sur le mercato, mais bien d'un ancien joueur. Il s'agit de Ronaldinho. La raison ? Et bien le Brésilien sera l'invité d'honneur ce soir au Parc des Princes, lors de PSG-RB Leipzig. Côté Barça, on n'apprécie pas du tout sa présence chez le club ennemi, étant donné que Ronnie est simplement l'ambassadeur du club catalan... et qu'il est payé pour ça. Au vu des tensions actuelles entre les deux équipes, la pilule a forcément du mal à passer côté Blaugrana.

Les galères de Big Sam

Toujours au Barça, on parle cette fois-ci du cas Samuel Umtiti. Le journal Mundo Deportivo a publié ce matin dans son journal une interview très touchante du champion du monde 2018. Il revient notamment sur sa fameuse blessure au genou qui lui a depuis ouvert les portes de l'enfer. Un moment «très dur à vivre » selon ses dires. Le joueur de 27 ans a même révélé au média pro-catalan qu'il avait pleuré lors d'une réunion avec le président Joan Laporta. « Nous avons bien parlé en tant qu'hommes. Ému ? Oui, oui, parce que nous avons parlé de sujets très difficiles et c'était très intense pour moi. [...] J'ai pleuré, pour être honnête. Oui, parce que je ne parle pas beaucoup mais si je dis quelque chose, je le dis avec mon cœur et au final, c'est ce qui s'est passé», a-t-il lâché.

Umtiti ne jure que par le Barça

Malgré un temps de jeu famélique, Samuel Umtiti ne perd pas espoir. Souvent cité parmi les potentiels partants à chaque mercato, le Français ne se voit nulle part ailleurs qu'au Barça. « Je ne me vois pas jouer dans un autre club, non. Impossible. C’est très clair pour moi. Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici. [...] Personne ne sait ce que j’ai fait, ce que je fais. Les doubles sessions d’entraînement... je suis un travailleur. Le football, c’est ma vie, le Barça c’est ma vie », a-t-il confié.