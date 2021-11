Sheffield United : John Fleck s'est écroulé inconscient mais va mieux

Ce mardi soir, il y avait de la Ligue des Champions mais aussi de la Championship. Opposé à Reading, le club de Sheffield United s'est imposé 1-0. Relégués en fin de saison dernière, les Blades sont désormais seizièmes et se donnent de l'air par rapport à la zone rouge. Néanmoins, ils ont connu une sacrée frayeur lorsque John Fleck s'est écroulé sur la pelouse peu après l'heure de jeu. Rapidement pris en charge par les médecins pendant une dizaine de minutes, le milieu écossais de 30 ans s'est relevé avec un masque à oxygène sur le visage.

Resté à l'hôpital toute la nuit en observation, il va mieux et a pu rentrer chez lui comme l'a annoncé le club anglais dans un communiqué : «Sheffield United est reconnaissant d'annoncer que John Fleck est sorti de l'hôpital et retournera à Sheffield aujourd'hui. Il était conscient lorsqu'il a été emmené à l'hôpital Royal Berkshire et communiquait avec le club et le personnel médical, ainsi qu'avec sa famille.»