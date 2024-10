Un ancien Ballon d’Or se compare à Lamine Yamal

Avec des temps de passage en avance sur Ronaldo ou Messi au même âge, Yamal va devoir carburer pour entretenir cette dynamique. Mais visiblement, Rivaldo ne se fait pas de soucis pour l’attaquant de 17 ans. Dans un entretien accordé à Sport ce dimanche, le Ballon d’Or 1999 a tenu des mots forts à propos de l’Espagnol, pour qui il voit encore très grand dans les années à venir, et en qui il se retrouve sur certains points.

«Celui qui charme tout le monde aujourd’hui, c’est Lamine. C’est un joueur impressionnant. À certains moments, oui, je me vois en lui parce que j’entrais sur le terrain pour profiter de cette chance de jouer au football, avec cette joie… Il a cette joie, il joue pour s’amuser, il prend du plaisir et les supporters aussi. Il a 17 ans et joue comme s’il en avait 26 ou 27, a confié l’ancien Barcelonais. Il va sûrement être un grand, même s’il l’est déjà, car il fait un excellent travail : il est champion d’Europe, il est excellent à Barcelone… Mais un jour, il sera le meilleur du monde. Un futur Ballon d’Or ? Bien sûr. S’il continue à travailler et qu’il fait bien les choses, il le gagnera sûrement. On doit le protéger, car c’est un joueur talentueux. »