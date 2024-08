Atlético : João Félix est hors d’atteinte pour Benfica

João Félix voit une nouvelle possibilité de départ se refermer devant lui. Le milieu offensif portugais doit se trouver un nouveau club cet été et Benfica semblait être une option crédible. Cependant, les demandes de l’Atlético semblent trop élevées pour les finances des Benfiquistas. «Il n’est pas possible pour Benfica de payer ce que l’Atlético de Madrid demande aujourd’hui pour João Félix. Nous aimerions le ramener, mais cela ne semble pas du tout possible pour nous», a déclaré Rui Costa, le président du club lisboète.

Le club formateur de Félix semblait tenir la corde pendant un moment pour le ramener à la maison mais Aston Villa, très chaud sur le dossier, pourrait finalement rafler la mise. Le Portugais souhaiterait revenir jouer en Premier League et le club anglais a les finances nécessaires pour s’attacher ses services. À 24 ans, le natif de Viseu est à un tournant de sa carrière et le choix de son futur club pourrait être décisif.