Paulo Dybala a détesté Cristiano Ronaldo

Cette saison, Paulo Dybala évolue du côté de l’AS Roma. Avant cela, l’Argentin a fait le bonheur de la Juventus. Un club où il a notamment évolué aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs se sont parfaitement entendus sur comme dehors des terrains. Mais La Joya n’a pas toujours apprécié la star portugaise par le passé comme elle l’a révélée au micro de DAZN Heroes. Ses propos sont relayés par AS.

«Ce furent trois bonnes années avec Cristiano Ronaldo, l’équipe était très forte et il nous a apporté quelque chose en plus. En Argentine, la rivalité entre Messi et Cristiano se fait profondément sentir. Évidemment, enfant, j’ai toujours été du côté de Messi. Une fois, nous allions jouer un match, j’étais à l’arrière de l’avion et il (CR7) était assis à l’avant. A un moment du vol, il m’a abordé pour me parler de foot et plein d’autres choses, on a parlé de notre vie en général et à un moment je lui ai dit : "je te détestais pratiquement quand j’étais enfant". On en a rigolé. Il y a toujours eu une bonne relation entre nous.» Une excellente nouvelle.

