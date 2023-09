Barça : Xavi revient encore sur le départ d’Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Depuis son match nul viril sur la pelouse de Getafe, le FC Barcelone a repris sa marche en avant en enchaînant six victoires de rang toutes compétitions confondues. Alors le club catalan doit affronter Majorque pour le compte de la la 7ème journée de Liga ce mardi, Xavi s’est présenté en conférence de presse avec l’objectif de réitérer sa confiance en son équipe malgré le départ d’un pilier offensif comme Ousmane Dembélé, parti au Paris Saint-Germain lors du précédent mercato estival.

Interrogé sur le départ de l’ailier français, l’entraîneur barcelonais a confié qu’il n’avait pas de rancune vis-à-vis de son ancien protégé. «Bien sûr que je m’en souviens, mais je n’ai pas regardé les matches du PSG. Je me préoccupe de mes rivaux en Liga et en Ligue des champions et je ne regarde pas le PSG. Je n’ai aucune rancune, je l’aime de la même manière et je lui souhaite le meilleur. Mais je suis content de l’équipe que j’ai», a notamment lâché Xavi. Une réponse qui devrait faire plaisir à son ancien joueur !