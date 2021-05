Ligue des Champions, Chelsea, PSG : la revanche de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Après des mois de luttes intestines, une finale de Ligue des Champions et des performances de début de saison pas franchement exceptionnelles, le couperet est tombé. Le 24 décembre dernier, le Paris Saint-Germain annonçait à Thomas Tuchel, son entraîneur depuis plus de deux saisons que son sort était scellé et qu'il était démis de ses fonctions d'entraîneur. Mais, il n'a fallu qu'un mois pour qu'il retrouve un poste.

En effet, fin janvier, Chelsea, qui s'était débarrassé de Frank Lampard, annonçait la nomination de l'Allemand sur le banc de touche. Moins de six mois plus tard, il se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, sa seconde de suite après celle avec le Paris SG l'année dernière. Ironie du sort, les Parisiens, eux, ont été sortis de la compétition en demi-finale par les futurs adversaires des Blues, Manchester City.

Revanche aussi pour Thiago Silva

« Ce n'est pas contre le PSG ou pour montrer quelque chose. C'est un cadeau de travailler dans le foot pour moi, de travailler chaque jour et d'avoir des gars qui poussent, qui ont confiance en moi, et qui me donnent la possibilité d'entraîner des équipes comme Chelsea ou Paris. On a besoin d'une équipe très forte, comme ici, pour arriver en finale », a expliqué le coach de l'écurie londonienne en conférence de presse.

Pourtant, cela ressemble bel et bien à une revanche. Quand on voit la puissance de son Chelsea, sa façon d'évoluer en groupe soudé, d'être organisé en collectif bien huilé, on se dit que c'est tout ce qu'il n'a pas pu mettre en place à Paris à cause de la « politique » comme il avait expliqué à son époque francilienne. C'est peut-être aussi un sentiment que peut connaître Thiago Silva. Le défenseur voulait prolonger l'aventure à Paris, a été mis de côté par Leonardo, et finalement jouera aussi sa deuxième finale de suite... avec Chelsea.