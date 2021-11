Robert Lewandowski raconte ses problèmes au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Au Bayern Munich depuis l'été 2014, Robert Lewandowski (33 ans) est épanoui sur le terrain et cela se ressent avec déjà 13 buts en 11 matches de Bundesliga pour lui cette saison. Performant dans l'équipe de Julian Nagelsmann, il est cependant un petit peu moins impérial que les deux dernières saisons. Restant toutefois à un haut niveau de performance, il a expliqué sa situation en conférence de presse lors du rassemblement de la sélection polonaise : «au Bayern, il n'a pas été facile pour moi récemment de trouver des situations de but ou une place sur le terrain. Quand vous jouez avec six joueurs offensifs et que vos adversaires sont très défensifs, ce n'est pas une chose facile pour un attaquant. Lors des derniers matchs, il m'a fallu du temps pour trouver une place et récupérer le ballon. Et même quand je l'obtiens, il y a encore trop de monde.»

Avec les retours en forme de Serge Gnabry, Leroy Sané et Kingsley Coman mais aussi un jeu nouveau à découvrir depuis l'arrivée de Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski est un peu moins sollicité qu'auparavant même s'il reste à un haut niveau de performance : «il y a eu des matchs où je n'avais pas beaucoup de ballons lors des 20 premières minutes, j'ai dû batailler pour l'obtenir. Bien sûr, on se crée des occasions tôt ou tard, mais je ne trouve pas tout cela facile. Pour moi, c'est aussi parfois difficile, même si je sais que j'ai besoin de patience.» Encore dans une phase d'acclimatation, Robert Lewandowski reste très en forme et cela ne demandera sûrement qu'un peu de temps pour qu'il soit adapté totalement au système mis en place par Julian Nagelsmann.