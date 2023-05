Barça : la pépite qui va quitter le club

Ilias Akhomach et le FC Barcelone, c’est terminé. C’est en tout cas ce qu’annonce Sport dans ses colonnes. L’attanquant hispano-marocain, en vacances après l’élimination de la Juvenil A en Ligue des Champions, disparaît des listes de la réserve du Barça. Le jeune joueur de 19 ans a reçu des offres de plusieurs clubs, alors qu’il se prépare actuellement pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans.

Sa décision de ne pas renouveler son contrat a été prise il y a un certain temps et il n’y a pas de retour en arrière possible. Sa signature à Leeds était très avancée, mais les départs de Victor Orta et Javi Gracia du club anglais ont tout retardé. Plusieurs options se dessinent pour le moment, comme un départ du côté d’Arsenal, de l’AC Milan, de l’Atalanta ou encore du Séville FC.

