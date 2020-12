FC Barcelone : Ousmane Dembélé blessé aux ischio-jambiers

«Dembélé se porte bien car il est physiquement au top depuis le début de la saison et il gagne donc en confiance. Il est également heureux et cela se voit, et je suis très heureux avec lui,» a déclaré vendredi en conférence de presse le coach du Barça, qui n'avait pas hésité à offrir le brassard de capitaine à Ousmane Dembélé lorsque Sergio Busquets avait quitté la pelouse de Ferencvaros, en Ligue des champions. Hier, le Français aux 4 buts en 12 apparitions cette saison, était entré à la pause et avait disputé l'intégralité de la seconde période à Cadix (défaite 2-1 du FC Barcelone).

Mais voilà qu'au réveil ce matin, la gueule de bois du lendemain de défaite se mêle à une douleur à la cuisse. «Les tests effectués ce dimanche 6 décembre au matin ont montré que le joueur de l'équipe première Ousmane Dembélé souffrait d'une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. La durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure», précise le communiqué du FC Barcelone. Un coup dur pour l'ailier français de 24 ans, qui revenait bien ces dernières semaines. Il manquera la réception de la Juventus (à suivre en live commenté sur FM), mardi, et sûrement plus.