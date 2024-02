Rennes : les raisons de l’impressionnante métamorphose d’Arnaud Kalimuendo

17 décembre 2023 au soir d’un TFC-Rennes qui a accouché d’un 0-0, on ne donnait alors pas chère de la peau d’Arnaud Kalimuendo. Auteur d’une première saison plus que mitigée à Rennes, celui qui a coûté 25 M€ était dans le dur avec seulement 3 buts inscrits en 18 matches toutes compétitions confondues. Un rendement indigne du talent d’un joueur cadre l’Equipe de France Espoir. Raillé par les supporters, on voyait mal alors comment l’attaquant de 22 ans pourrait résister au mercato d’hiver. Oui mais voilà, depuis cette date, Arnaud Kalimuendo est dans une forme éblouissante avec 7 buts en 7 matches toutes compétitions confondues. Et forcément l’ancien Parisien n’est pas étranger au spectaculaire redressement du Stade Rennais ces dernières semaines (6 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues). Mais comment expliquer ce retour en grâce ?

Dans la dynamique bien sûr de l’équipe où tout semble plus facile depuis un mois et demi. Mais aussi et surtout dans l’animation offensive mise en place par Julien Stéphan qui avantage clairement Arnaud Kalimuendo bien plus à l’aise dans un jeu direct avec deux attaquants comme il l’expliquait d’ailleurs en conférence de presse il y a quelques jours. «Je m’y plais oui (dans cette tactique à deux attaquants), mais je pense que c’est aussi une question d’animation. On a totalement changé notre manière de jouer, que ce soit sous Genesio ou avec le coach (Stéphan). Maintenant on joue de manière un peu plus directe, donc forcément avec mon profil ça m’aide un peu plus.»

L’importance de Martin Terrier dans la réussite offensive d’Arnaud Kalimuendo

Un homme aussi y est pour beaucoup dans la réussite du n°9 rennais et plus généralement dans le retour en forme du club breton, à savoir Martin Terrier. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce duo fait très mal aux défenses depuis 7 matches (7 buts pour Kalimuendo et 4 pour Martin Terrier). Un constat que fait également l’international espoir tricolore de 22 ans auteur d’un doublé encore mardi soir face à Sochaux en Coupe de France (victoire 1-6 à Bonal). «L’association fait que ça marche très bien avec Martin devant et je pense que ça peut marcher avec tout le monde. Après Martin est quelqu’un qui garde le ballon, vient en tant que faux 9, fait plein de sale boulot pour moi. Moi je peux vraiment utiliser la profondeur ou quand j’arrive à décrocher.»

Visiblement peu marqué par un mercato où l’Eintracht Francfort le voulait ardemment avant de se rabattre sur Hugo Ekitike, Arnaud Kalimuendo est indubitablement l’une des recrues hivernales du Stade Rennais. Avec un n°9 enfin au niveau et avec les renforts d’Azor Matuziwa et surtout d’Alidu Seidu, les supporters bretons peuvent de nouveau rêver en grand malgré le départ pour le moment peu impactant de Nemanja Matic pour l’OL. Entre une remontée en Ligue 1, un 1/4 de finale de Coupe de France et surtout un match de barrage de Ligue Europa face à l’AC Milan dès la semaine prochaine, on devrait rapidement savoir si la belle série d’Arnaud Kalimuendo va se poursuivre. À la vue de ses performances et de ses stats, tous les espoirs sont permis.