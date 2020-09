Inter Miami : la première cauchemardesque de Gonzalo Higuain

En dix jours, Gonzalo Higuain est passé par tous les états. Le 17 septembre, l'Argentin a fait ses adieux à la Juventus, où son contrat a été résilié à l'amiable un avant la fin de celui-ci. Puis, le lendemain, l'Inter Miami a officialisé l'arrivée du footballeur âgé de 32 ans. ««L'Inter Miami CF a annoncé aujourd'hui avoir recruté Gonzalo Higuain, triple vainqueur de la Liga et de la Serie A, en tant que joueur désigné. L'attaquant argentin rejoint l'Inter Miami après avoir mené la Juventus FC au titre de Serie A 2019-2020 ». Un joli coup de la part de la franchise de David Beckham qui a donc accueilli une nouvelle star après Blaise Matuidi.

Conscient des attentes et des espoirs placés en lui, l'ancien du Real Madrid voulait aider Miami à se développer. «Je suis vraiment content d'être ici et que ce soit officiel. Mon objectif est d'essayer de transmettre toute l'expérience que j'ai acquise en Europe et de faire grandir l'équipe. Je me sens bien. Je suis motivé pour découvrir une nouvelle ligue et aider l'équipe à grandir. Individuellement, mon objectif est de démontrer que je peux contribuer et continuer à jouer un excellent football ici. J'espère pouvoir y parvenir parce que j'ai tous les éléments nécessaires pour réussir. L'Inter Miami est une équipe en construction, mais il existe déjà une bonne base pour atteindre des objectifs importants».

Un pénalty manqué et des tensions avec ses adversaires

Après la parole, place aux actes. Dix jours après son départ de Turin, Gonzalo Higuain a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il a été opposé à Philadelphie hier. Si l'attaquant de 32 ans a débuté la rencontre du bon pied en se procurant des occasions franches (il a frappé sur le poteau en 1ère mi-temps, ndlr), il a ensuite vécu une première plus compliquée. A la 76e minute, son équipe était menée 2 à 0 (buts de Fontana et Ilsinho), mais elle a eu l'opportunité de recoller au score sur pénalty. Un pénalty que l'Argentin s'est chargé de frapper. Malheureusement, son tir du droit n'a pas fait mouche puisqu'il a envoyé le ballon très largement au-dessus des cages.

Après cela, les joueurs de Philadelphia Union sont venus célébrer son pénalty raté autour de lui. Très agacé et en colère, Higuain a très mal pris cet affront. Après avoir bousculé un adversaire en donnant un coup de torse, il a ensuite échangé des mots avec d'autres joueurs de Philadelphie. La tension était forte (voir vidéo d'ESPN ci-dessous). Après la rencontre, son entraîneur, Diego Alonso, a confié : «il a montré qu'il était en bonne forme, mais il a besoin de plus de matches pour gagner du rythme et ensuite il se sentira plus à l'aise. Il avait très envie de jouer. Quant au penalty raté, ça peut arriver à n'importe qui». Nul doute que Pipita aura envie de rectifier le tir, lui dont l'équipe est avant-dernière de la Conférence Est.