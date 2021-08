FC Barcelone : Joan Laporta commence à prendre cher

« On ne peut pas comprendre comment, pendant que les Barcelonais pleuraient le départ de Leo, Laporta allait manger un plat de fruits de mer avec le président du Real Madrid (Pérez, Laporta et Agnelli ont mangé ensemble samedi, NDLR). Il faut faire attention à l'image. [...] Il n'y a pas eu la volonté réelle de négocier la continuité de Messi ». Dans un entretien accordé à la Cadena SER en début de semaine, le dirigeant démissionnaire Jaume Llopis s'en prenait à Joan Laporta.

Et depuis quelques jours, la colère contre le président barcelonais monte en Catalogne. Josep Maria Bartomeu reste considéré comme le principal responsable du départ de l'Argentin, en raison du marasme financier dans lequel il a mis le club. Mais pour beaucoup, Joan Laporta a utilisé Messi pour se faire élire et ensuite n'a pas fait le boulot. Beaucoup estiment qu'il a fait son choix entre Lionel Messi et le projet Super League, aux côtés de Florentino Pérez.

Stoichkov dézingue Laporta

Hristo Stoichkov, grand nom du club catalan, en a lui aussi profité pour tacler le dirigeant. « J'ai vu des gens promettre des choses, portant la main sur le coeur, disant que ça allait être possible mais au final le mensonge a été énorme », a-t-il notamment expliqué dans un entretien accordé à TUDN.

Et selon El Pais, dans les joueurs du FC Barcelone seraient déçus de la gestion du cas Messi par Joan Laporta. Notamment parce que ce dernier aurait reproché, en public à l'entraînement, à Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto de ne pas avoir accepté de baisser leur salaire, et donc d'être indirectement responsables du départ de La Pulga. Ambiance à Barcelone...