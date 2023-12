La MLS va adopter une nouvelle règle insolite pour les changements

Pour sa première saison complète de l’autre côté de l’Atlantique, l’Inter Miami de Lionel Messi et les 28 autres franchises de la Major League Soccer vont avoir droit à une nouvelle règle insolite, qui entrera donc en vigueur dès l’année prochaine (la saison de MLS se jouant sur une année civile). En effet, comme l’annonce ESPN, les sorties du terrain pour recevoir des soins ou encore les changements, et plus précisément les sorties des joueurs durant un match, seront chronométrées.

Afin d’éviter toute perte de temps volontaire, la MLS va instaurer une limite de 10 secondes aux joueurs sortants, sous peine de reporter le changement attendu d’une minute ou au prochain arrêt de jeu. Une loi qui ne devrait néanmoins pas s’appliquer aux sorties sur blessure ou à celles des gardiens de but. Quant aux acteurs pris en charge par le staff médical durant un match, il devra quitter les siens pendant au moins deux minutes de jeu, sauf si la faute à l’origine fait l’objet d’un avertissement officiel de l’arbitre.