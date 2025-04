Premier League : Manchester United sombre à Newcastle avant d’affronter l’OL

Retour de la Premier League ce dimanche avec le choc opposant Newcastle à Manchester United. Les Red Devils, qui restaient sur un match nul 2-2 face à l’OL en quarts de finale de Ligue Europa, devaient prendre les trois points pour accueillir Lyon avec le plein de confiance. Au niveau comptable, une victoire n’aurait pas permis de revenir dans la première partie de tableau. Mais avant de parler de victoire, il fallait se défaire d’un adversaire très difficile à manœuvrer : Newcastle. Les Magpies pouvaient prendre la 4e place du classement en cas de succès.

Pour ce match, les coéquipiers de Sandro Tonali devaient faire sans leur coach Eddie Howe, hospitalisé ces dernières heures. C’est son adjoint Jason Tindall qui assurait l’intérim. Il misait sur un onze type avec Isak, Murphy et Barnes devait. Côté MU, Ruben Amorim faisait un choix fort en écartant André Onana du onze titulaire. C’est le gardien turc Altay Bayindir qui lui était préféré. Pour le reste Zirkzee débutait en pointe avec Bruno Fernandes et Garnacho. Et dans cette rencontre, c’est Newcastle qui ouvrait le score. Le milieu italien Sandro Tonali trouvait la faille sur un bon service d’Isak. Un but qui venait récompenser la domination des locaux.

United a encore sombré

Cette ouverture du score des Magpies réveillait une équipe mancunienne qui avait le ballon sans pour autant se montrer dangereux. Mais cette fois, Garnacho n’avait besoin que d’un ballon pour égaliser et remettre les siens à égalité (37e). De quoi mieux aborder la seconde période ? Pas vraiment puisque Newcastle reprenait l’avantage 3 minutes seulement après le retour des vestiaires. C’est Barnes, sur une passe décisive de Murphy, qui trouvait le chemin des filets. Et ce n’était pas fini.

Ce même Harvey Barnes faisait le break peu après l’heure de jeu. Sur une superbe action individuelle, il s’en allait au but après la glissade de Mazraoui et décochait une frappe précise dans la lucarne d’un Bayindir impuissant. Et le gardien turc allait vivre un véritable cauchemar puisque dans le dernier quart d’heure, il manquait complètement sa relance et permettait à Guimaraes d’inscrire un quatrième but (4-1, 77e). Manchester United, auteur d’une deuxième période catastrophique ou presque, concède une nouvelle défaite et reste dans la deuxième partie de tableau de PL. Newcastle remonte à la 4e place du classement et repasse devant City avec toujours un match en moins.