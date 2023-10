Napoli : coup de théâtre pour Rudi Garcia !

La suite après cette publicité

La presse italienne assurait que Rudi Garcia avait trois matches pour se sauver. Puis, au fil des heures, le sort de l’entraîneur français semblait déjà scellé au Napoli. Désigné comme le principal coupable de la crise de résultats des Partenopei, Garcia ne s’attendait sans doute pas à être assis sur le banc de touche napolitain lors de la reprise du championnat. Car son président, Aurelio De Laurentiis, avait envoyé la sauce.

«Je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. (…) Quand vous prenez un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, peut-être qu’il a des difficultés. Cela serait arrivé à n’importe qui d’autre. La seule responsabilité que j’ai, en plus d’avoir choisi l’entraîneur, c’est de ne pas avoir eu la chance d’être près de lui.»

Antonio Conte sauve Rudi Garcia

Des propos terribles pour le Français. Et ce n’est pas tout. Hier, nous vous révélions qu’une réunion devait avoir lieu entre le coach du Napoli et ADL. Un entretien durant lequel le boss italien espérait boucler une rupture à l’amiable avec son technicien. Une tendance confirmée par la presse transalpine qui assurait que De Laurentiis avait contacté Antonio Conte en urgence. Sauf que l’ex-entraîneur de Chelsea et de la Juventus a recalé le Napoli. Un événement qui a changé la donne.

La Gazzetta dello Sport assure que ADL a tout fait pour convaincre Conte de venir, mais ce dernier a refusé pour une question de timing. Conte aime avoir la mainmise sur ses équipes, et ce, dès la présaison. Résultat : De Laurentiis a décidé de confirmer Rudi Garcia à son poste. Il a ensuite demandé à ses joueurs de se ressaisir et d’aider leur coach et le club à se sortir de cette mauvaise passe. Un rétropédalage forcé en somme. Reste maintenant à savoir si Rudi Garcia profitera de cette deuxième chance inespérée pour relancer son Napoli ou si les actions récentes de son président ont définitivement cassé leur relation.