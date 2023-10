Napoli : réunion décisive pour Rudi Garcia aujourd’hui !

La suite après cette publicité

Ce n’est plus un secret : l’entraîneur français Rudi Garcia est plus que jamais sur la sellette à Naples. En effet, les mauvais résultats de ce début de saison, doublés par une gestion jugée critique par les cadres de son vestiaire, ont fragilisé sa position sur le banc des Partenopei. Si une réunion avait déjà eu lieu dimanche après la défaite contre la Fiorentina, un nouvel entretien décisif va être organisé ce mercredi avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Selon nos informations, l’homme d’affaires de 74 ans va proposer une rupture consensuelle à l’ancien tacticien de l’OM et de l’OL ce mercredi avec une indemnité de départ estimée à environ 2,8 millions d’euros, économisant ainsi un an sur le contrat paraphé par le Français l’été dernier.

Le départ de Rudi Garcia, qui revient de quelques jours de vacances dans le sud de la France, pourrait donc bien être annoncé dans les prochaines heures, si les deux hommes s’accordent lors de la réunion prévue aujourd’hui. En parallèle, Aurelio De Laurentiis continue d’avancer sur l’arrivée de l’entraîneur italien Antonio Conte, toujours sans club depuis son départ de Tottenham, sur le banc du Napoli. En effet, comme l’avait déjà stipulé nos confrères italiens de La Gazzetta dello Sport et de La Repubblica, l’ancien technicien de la Juventus et de l’Inter Milan est l’objectif absolu de la direction napolitaine et des négociation sont d’ores et déjà entamées entre toutes les parties. En cas d’échec pour la signature de Conte à Naples, Igor Tudor reste le plan B.