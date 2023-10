Le vestiaire du Napoli n’en peut plus de Rudi Garcia !

La suite après cette publicité

Arrivé en grande pompe pour remplacer Luciano Spalletti, parti prendre les rênes de la Squadra Azzurra dans la foulée du départ précipité de Roberto Mancini, Rudi Garcia est très loin de faire l’unanimité depuis sa prise de poste au début de l’été dernier. Le technicien français, déjà régulièrement ciblé par la presse italienne, se retrouve à nouveau dans le viseur des médias transalpins après les deux nouvelles défaites supplémentaires à domicile la semaine dernière, face au Real Madrid en Ligue des Champions et surtout contre la Fiorentina en Serie A. L’ancien entraîneur des deux Olympiques en France a même été sifflé par son propre public, à l’heure où les tifosi ont lancé le #RudiVIArcia sur les réseaux (contraction de son nom et de «via» qui signifie «rue» en italien).

Malgré plusieurs bons résultats à la fin du mois de septembre, Rudi Garcia semble donc plus que jamais sur la sellette malgré un contrat de deux ans, sans oublier l’option de renouvellement incluse dans ce dernier pour une saison supplémentaire, avec le club napolitain. Depuis l’affaire Victor Osimhen qui a mis en lumière les tensions palpables qui existent à l’intérieur du vestiaire des Partenopei, le technicien français se trouve dans une situation bien délicate et son départ est désormais à l’ordre du jour pour Aurelio De Laurentiis, qui a eu un premier entretien avec le responsable, selon lui, du début de saison très contrasté du Napoli.

Igor Tudor et Graham Potter ciblés pour remplacer Rudi Garcia

Alors que la situation commence à se tendre à Naples, Aurelio De Laurentiis a décidé de prendre les choses en main en organisant une première entrevue avec Rudi Garcia ce dimanche après la défaite contre la Fio tandis qu’un prochain rendez-vous aura lieu cette semaine entre les deux hommes. Une information relayée par Sky Sport et La Repubblica que nous pouvons vous confirmer. Au programme, l’avenir du tacticien français ainsi que celui du Napoli qui restent intimement liés. D’autant plus que d’après nos indiscrétions, plusieurs cadres de l’effectif des Napolitains se sont plaints auprès de leur président pour dénoncer les méthodes du technicien de 59 ans. Après la presse italienne, c’est donc désormais au tour des joueurs de demander la tête de leur entraîneur.

Selon nos toutes dernières informations, trois personnes sont susceptibles de remplacer Rudi Garcia à Naples. Les noms d’Igor Tudor, Graham Potter et Marcelo Gallardo reviennent notamment avec insistance. Une nouvelle preuve qui confirme qu’Aurelio De Laurentiis réfléchit à l’avenir de son actuel entraîneur et que son licenciement pourrait même intervenir plus rapidement que prévu. L’aventure de l’ancien technicien de l’OM et de l’OL à Naples pourrait donc se terminer après seulement quatre mois à la tête des Partenopei. Les prochains jours seront en tout cas décisifs pour y voir plus clair dans ce dossier. Affaire à suivre donc…