FC Barcelone : Hansi Flick défie déjà sa direction !

Les débuts d’Hansi Flick à Barcelone sont plutôt réussis. Avec deux victoires en deux journées et une patte Flick qui commence à se mettre en place, le Barça a démarré sa saison sur des bases solides. Pourtant, l’entraîneur allemand n’est pas vraiment gâté par sa direction, avec deux renforts seulement - Dani Olmo et Pau Victor - et un Olmo qui n’a toujours pas pu être enregistré pour jouer en Liga.

La suite après cette publicité

L’ancien sélectionneur allemand sait qu’il risque d’ailleurs de devoir se contenter de ces deux seules arrivées, et qu’il risque donc de devoir faire appel à des joueurs moins attendus cette saison. Marc Bernal et Marc Casado ont ainsi déjà démarré en Liga cette saison, alors qu’un autre joueur, plus expérimenté et considéré comme indésirable par sa direction, devrait lui aussi bénéficier d’un certain temps de jeu à son retour de blessure. C’est Ansu Fati.

À lire

Le FC Barcelone d’Hansi Flick séduit déjà la Catalogne

Flick compte sur Fati

Effectivement, la direction souhaitait se séparer de lui pour faire des économies et tenter d’entrer dans les clous du fair-play financier de la Liga. Il était convoité par Séville notamment. Mais comme l’indique Sport, Flick souhaite le conserver et l’utiliser cette saison. « J’espère qu’il retrouvera son niveau de la présaison, on doit prendre soin de lui », confiait d’ailleurs le coach allemand samedi soir, après le succès contre l’Athletic.

La suite après cette publicité

Le journal explique effectivement que Fati, qui sort d’un prêt plutôt moyen à Brighton, peut être un joueur très utile dans l’effectif. La presse catalane avait d’ailleurs dépeint un portrait plutôt flatteur pour le joueur lors des premiers entraînements estivaux, expliquant qu’il était très affûté et qu’il avait surpris - en bien - beaucoup de monde en interne. Et si 2024/2025 était la saison de la renaissance pour Fati ?