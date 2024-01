CAN : Amine Harit désigne ses favoris

Le 13 janvier prochains, les meilleures équipes africaines vont se retrouver en Côte d’Ivoire pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Parmi les formations favorites de l’épreuve, on retrouvera le Maroc. Après une belle Coupe du monde au Qatar en 2022, les Lions de l’Atlas sont attendus au tournant.

Interrogé par RMC Sport, Amine Harit, qui a été sélectionné, a donné son avis sur les favoris de la CAN. «C’est le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d’Afrique donc ils sont favoris. Après je pense qu’on a une très, très bonne équipe nous aussi. Il y a la Côte d’Ivoire aussi qui organise la compétition donc il va falloir les prendre au sérieux. Il y a énormément de pays avec de la qualité, mais une CAN ne se gagne pas qu’avec de la qualité, il y a de l’abnégation, de la détermination et du mental. Ce sont ces choses-là qui vont faire la différence et je pense que ça se vaut.»