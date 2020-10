L'OM compte toujours se débarrasser du flop Kostas Mitroglou

Galatasaray puis PSV Eindhoven. Après avoir un peu voyagé depuis le mercato hivernal 2019 avec deux prêts successifs, Kostas Mitroglou est revenu à l'Olympique de Marseille cet été. Mais malheureusement, le joueur encore sous contrat avec la formation phocéenne jusqu'en juin prochain n'a plus sa place au sein du groupe pour les rencontres. Interrogé sur la situation du Grec fin août, l'entraîneur André Villas-Boas avait été assez clair.

«Mitroglou, on a parlé pour qu'il vienne s'entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais plus sur lui. Après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l'aime bien, il m'a dit que j'étais le seul Portugais avec qui il n'avait pas eu de bonne relation (rires). C'était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite», avait lâché le coach portugais devant la presse. Mais voilà, le mercato a fermé ses portes en France et l'ancien joueur de Benfica est encore là. Mais tout est encore possible.

Un club de Ligue 1 intéressé

Comme l'explique le quotidien local La Provence ce jeudi, les dirigeants phocéens espèrent toujours voir partir l'avant-centre de 32 ans, qui participe encore à quelques entraînements sur la Canebière. Car dans d'autres pays, le mercato est encore ouvert comme en Suisse (12 octobre), en Turquie ou même en Russie (17 octobre pour les deux pays).

Et en coulisses, la direction de l'OM aimerait toujours voir partir son élément offensif, mais pas de là à le mettre à la porte en le libérant de ses derniers mois de contrat. Reste désormais à savoir qui voudra relancer le joueur grec. Selon nos informations, Kostas Mitroglou pourrait en tout cas rebondir en Ligue 1 puisqu'un club dont le nom n'a pas filtré pense à lui en tant que joker. Le Grec pourrait donc une nouvelle fois fouler les pelouses françaises, mais pas avec les Phocéens.