Man City : Guardiola rassurant pour Haaland et Doku

Blessés et absents contre Luton Town lors d’une victoire 2-1 de Manchester City, Erling Braut Haaland et Jérémy Doku sont sur le flanc. Une mauvaise nouvelle pour Pep Guardiola qui a tout de même été rassurant sur l’état de ses joueurs. Tout d’abord, il a écarté la possibilité de voir Erling Haaland jouer contre l’Etoile Rouge de Belgrade ce mercredi : «ne me demandez pas si son pied est cassé car c’est juste une fracture de stress. Il n’était pas prêt pour le match de ce week-end et je ne pense pas qu’il le sera pour Crystal Palace samedi prochain. Espérons qu’il puisse être prêt pour le Mondial des clubs en Arabie saoudite.»

Pour ce qui est de Jérémy Doku, la aussi, l’indisponibilité devrait être assez courte comme l’a suggéré le coach espagnol : «c’est musculaire. Mais ce n’est pas un gros gros problème comme Kevin De Bruyne par exemple. Mais nous devons rester vigilants à cause de son explosivité. C’est pourquoi nous préférons être prudents avec lui. Je ne sais pas quand il sera prêt, peut-être dans une semaine ou deux.»