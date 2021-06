Noni Madueke, la sensation du PSV qui fait saliver l'Europe

La suite après cette publicité

Le PSV Eindhoven est attaqué de toutes parts. Cet été, l'écurie hollandaise doit faire face aux nombreuses sollicitations pour ses meilleurs éléments qui ont participé à l'Euro 2020 à l'image de Denzel Dumfries, Donyell Malen ou encore Cody Gakpo. Mais ils ne sont pas les seuls joueurs du club à être courtisés. En effet, Chukwunonso Madueke, dit Noni Madueke, attire aussi les regards durant ce marché des transferts estival.

Une bonne progression au PSV

Ce jeune talent, aux origines anglaises et nigérianes, est né en 2002 à Londres. C'est dans la capitale anglaise qu'il a commencé à tâter le cuir. Après un bref passage par Crystal Palace, il a rejoint Tottenham en 2014. Là-bas, le précoce Madueke, capitaine des U16, est surclassé et franchit les étapes les unes après les autres. Courtisé par plusieurs écuries de renom, dont Manchester United et Chelsea, il avait finalement rejoint le PSV Eindhoven et les Pays-Bas à l'été 2018.

Aligné en U17, U19 puis U21, il a été parallèlement intégré avec l'équipe professionnelle. Le 19 janvier 2020, il disputait ses premières minutes en Eredivisie. Agé de 17 ans, cet ailier polyvalent était entré en jeu 18 minutes lors du match nul (1-1) face au VVV Venlo. Après deux nouvelles entrées en jeu en février face à l'Ajax (10 minutes) et Willem II (13 minutes), il avait été titularisé contre Groningen le 8 mars 2020 (77 minutes jouées). Mais il a été stoppé en plein élan.

De nombreux courtisans en Europe

En effet, le championnat néerlandais avait été suspendu puis stoppé en raison de la covid-19. Cette saison 2020-21, l'Anglais de 19 ans a continué sur sa lancée avec 31 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 titularisations. Le temps pour lui d'inscrire 9 buts et de délivrer 6 passes décisives. Des statistiques intéressantes qui n'ont pas échappé à certains clubs. Ainsi, celui qui a fait ses débuts avec les U21 anglais le 28 mars dernier face au Portugal attise les convoitises. Il y a quelques mois, le Daily Mail expliquait que le LOSC était intéressé par son profil.

Leicester et Leipzig aussi. Entre temps, d'autres candidats se sont joints à la fête. En Premier League, Arsenal et Leeds sont aussi séduits. Le Borussia Dortmund est également sur le coup. Le Telegraph, qui parle d'autres prétendants, assure que le BVB a fait de lui sa priorité pour remplacer Jadon Sancho, qui devrait signer à Manchester United. Alors que le site spécialisé Transfermarkt a estimé son prix à 16M€, le PSV demanderait au minimum 20M€ pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. La course à sa signature est lancée !