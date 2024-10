Jarell Quansah prolonge avec Liverpool

Révélé lors de la saison dernière sous Jürgen Klopp, qui l’a même titularisé en fin de saison, Jarell Quansah (21 ans), pur produit du centre de formation des Reds, a prolongé son contrat avec son club de cœur. Le défenseur central, auteur de 18 matches disputés (1 but) depuis la saison dernière, «a signé un nouveau contrat à long terme avec Liverpool FC», précise le club de Liverpool, sans préciser la durée précise de son nouveau bail.

«Je ne pourrais pas être plus heureux en ce moment. Je pense que la façon dont le nouveau manager est arrivé, son style de coaching a certainement joué un rôle majeur dans cela et je pense que c’est le meilleur club au monde pour me développer et devenir un meilleur joueur. Je veux juste continuer à essayer de m’améliorer sur le terrain d’entraînement et tant que je reste concentré sur cela… Je veux juste continuer à progresser, à essayer d’apprendre et à essayer de m’améliorer de plus en plus», a réagi le défenseur sur le site officiel de son club.