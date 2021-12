Crystal Palace : Patrick Vieira positif au Covid-19

Coup dur pour Crystal Palace. Les Eagles vont devoir se passer de leur entraîneur pour les prochains jours, et notamment pour le derby londonien ce dimanche sur le terrain de Tottenham (rencontre menacée mais finalement maintenue), dans le cadre du Boxing Day et de la 19ème journée de Premier League. L'entraîneur français de 45 ans a en effet été testé positif au Covid-19.

« Nous pouvons confirmer que le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, s'auto-isole après avoir rendu un test positif pour Covid-19, et sera absent du banc de touche pour le match d'aujourd'hui contre les Spurs. L'entraîneur adjoint Osian Roberts remplacera Vieira pour le match d'aujourd'hui », précise le communiqué de Palace. Une nouvelle absence pour un coach après celle de Steven Gerrard avec Aston Villa.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG