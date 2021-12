PL : Tottenham-Crystal Palace maintenu

Bonne nouvelle pour le football anglais. Un temps menacé en raison de la détection de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif de Patrick Vieira, la rencontre entre Tottenham et Crystal Palace, prévue ce dimanche à 16 heures, aura bel et bien lieu au Tottenham Hotspur Stadium, comme convenu.

« Nous pouvons confirmer que notre match à l'extérieur des Spurs se déroule aujourd'hui comme prévu », ont ainsi annoncé les Eagles, avant que les Spurs ne confirment à leur tour la tenue de cette affiche. Les supporters des deux clubs londoniens peuvent souffler avant ce derby, alors que 3 rencontres du Boxing Day de cette 19ème journée de Premier League ont déjà été reportées.

Today's home game against Crystal Palace will go ahead as scheduled.



We look forward to seeing you all this afternoon. 💙 pic.twitter.com/lhz9EDp2am