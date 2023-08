Ligue 1 : Rennes s’impose facilement contre Metz

Ce dimanche, le Stade rennais recevait le FC Metz pour ouvrir l’exercice 2023-2024 de Ligue 1. Auteurs d’un mercato ambitieux, marqué par les signatures d’Enzo Le Fée et Ludovic Blas, suspendu pour cette rencontre, les Bretons étaient opposés à un promu messin redoutable et porté par Georges Mikautadze. Dès les premiers instants de la rencontre, Rennes a imprimé le rythme de la rencontre. Sans un grand Oukidja, les ouailles de Bruno Genesio auraient même pu ouvrir le score mais Gouiri (5e, 6e) et Doku (10e) se sont heurtés au portier algérien.

Conquérants, les Bretons ont finalement été récompensés peu après un premier quart d’heure qu’ils ont survolé. Après un centre mal repoussé par les Grenats, Santamaria a vu sa demi-volée repoussée par Oukidja avant que Kalimuendo ne termine dans le but vide (1-0, 20e). Pourtant, 27 secondes plus tard et malgré une domination sans partage, Metz est revenu à hauteur grâce au coup de casque imparable de Youssef Maziz (1-1, 21e). Profitant de la déconcentration de l’arrière-garde rennaise, l’escouade de Laszlo Boloni a marqué sur sa première occasion. Malgré les tentatives rennaises signées Gouiri (25e) et Santamaria (38e), le score n’a finalement pas évolué et les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps.

Un festival offensif après la pause

Au retour des vestiaires, le SRFC a continué de surfer sur sa domination. Et cette dernière n’a pas tardé à s’avérer payante. En effet, Gouiri a redonné l’avantage aux siens de manière opportuniste. Alors que le capitaine Bourigeaud a trop croisé sa frappe, le joueur formé à l’OL est venu au second poteau pour finir à bout portant (2-1, 52e). Entre joueurs formés entre Saône et Rhône, le sens du but est une qualité commune et Georges Mikautadze n’était pas loin de répondre à l’attaquant rennais mais Mandanda s’est parfaitement interposé sur la tentative du buteur géorgien (56e). Finalement, Rennes a définitivement pris l’ascendant sur son adversaire peu après l’heure de jeu.

Plein d’abnégation, Doku est venu gratter le ballon dans les pieds de Kouao avant de finir de près suite à la tentative repoussée de Gouiri (3-1, 67e). La fin de match a encore été dominée par les locaux qui se sont adjugé une victoire aisée face au FC Metz grâce à un quatrième but inscrit par l’entrant Ibrahim Salah (4-1, 87e). Le jeune ailier marocain y est même allé de son doublé (5-1, 90+4e). Avec ce succès, les Rennais lancent parfaitement leur saison et font parler leur force de frappe offensive impressionnante. Avec le retour de Ludovic Blas et l’arrivée imminente de Nemanja Matic, confirmée à la mi-temps par Florian Maurice, il faudra compter sur les pensionnaires du Roazhon Park cette saison. Pour leur retour en Ligue 1, les Messins ont pris une gifle et devront faire bien mieux le week-end prochain à domicile contre Marseille. Une tâche qui s’annonce ardue.