Dylan Batubinsika convoité en L1 et en Bundesliga

Formé au PSG, Dylan Batubinsika a pas mal bourlingué d’Antwerp en Belgique en passant par Famalicão et cette saison au Maccabi Haïfa où il était prêté par le club portugais. Auteur d’une saison très intéressante au sein du club israélien (25 matches - 2 buts), le défenseur central de 27 ans a disputé notamment 5 matches de phase de poules de Ligue des Champions dans son intégralité et s’est frotté à deux reprises à… son club formateur du PSG et à la Juventus Turin.

La suite après cette publicité

De retour la saison prochaine au Portugal, le roc défensif franco-congolais jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Si l’idée du joueur est de rentrer en France et de découvrir la Ligue 1, le joueur dispose de plusieurs options notamment en Allemagne où un club du premier tiers de Bundesliga est séduit par son profil et ses caractéristiques physiques.

À lire

PSG : visite médicale réussie pour Marco Asensio et Manuel Ugarte