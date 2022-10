Adrien Rabiot veut être un leader de la Juventus

Alors que la Juventus défie le Maccabi Haifa ce mardi en phase de poules de Ligue des Champions dans une rencontre qui s'annonce cruciale pour les Bianconeri, Adrien Rabiot s'est exprimé au micro de la Sky. Le milieu de terrain français dont le contrat s'achève à la fin de la saison a expliqué qu'il était capable de se comporter comme un leader de l'équipe piémontaise.

La suite après cette publicité

«On a beaucoup parlé cet été de mes adieux, mais j'ai toujours été impliqué aussi bien à l'entraînement que dans le match. Je vais bien, j'ai bien travaillé, même pendant ma blessure et j'essaie d'aider cette équipe. Toutes les équipes ont besoin de leaders, de joueurs qui peuvent parler en dehors du terrain, qui peuvent les motiver sur le terrain. Je le suis, j'essaie de me donner à 100 % et d'être un exemple pour les jeunes» a-t-il lâché.

Pour cette 4ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive