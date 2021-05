Bastia sacré champion de National

Si le Sporting Club bastiais et Queuvilly Rouen Métropole étaient d'ores et déjà assurés de monter en Ligue 2, les Corses se sont imposés face aux Normands ce lundi soir (1-0), s'octroyant par la même occasion le titre de champion de troisième division, grâce à une réalisation de Julien Le Cardinal (65e), pour le compte de la 33ème et avant-dernière journée de championnat. Bastia poursuit donc son incroyable remontée avec un trophée en plus à son palmarès.

À une journée de la fin, dans le bas du classement, Annecy a assuré son maintien en écrasant le 15ème Boulogne (4-0), qui fera partie des quatre relégués si la FFF confirme cette tendance dans les prochaines semaines. Malgré leurs victoires respectives contre Laval (2-1) et Bourg-en-Bresse Peronnas (2-1), Créteil (15ème) et le SC Lyon (18ème) descendront également à l'échelon inférieur à l'issue de la saison, tout comme Bastia-Borgo (17ème), défait sur la pelouse du Red Star (2-1).