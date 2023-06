LOSC : accord avec la Juventus pour Timothy Weah

Après une saison pleine avec le LOSC mais aussi sa sélection des Etats-Unis lors de la Coupe du Monde au Qatar, Timothy Weah ne va faire de vieux os du côté de Lille. Alors que l’attaquant américain s’est imposé comme un titulaire en puissance en tant que piston droit sous les ordres de Paulo Fonseca durant la deuxième partie de saison, le joueur de 23 ans va faire ses valises et quitter le nord de la France lors de ce mercato estival. En effet, il va finalement signer à la Juventus Turin.

La Vieille Dame et les Dogues s’étaient d’ailleurs rapprochés récemment concernant un transfert avoisinant les 12 millions d’euros, comme nous vous le confirmions dernièrement. L’international américain avait également donné son accord sur la base d’un contrat de cinq ans dans le Piémont. Et ce mardi, les dirigeants lillois et leurs homologues italiens sont définitivement tombés d’accord pour conclure les derniers détails de ce transfert. Timothy va donc bel et bien rejoindre le club turinois dès cet été.

